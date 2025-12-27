Иначе мрънка! Ето какво направи Левски с Вуцов

Халфът на Левски - Георги Костадинов разкри, че двама от съотборниците му са били глобени от треньорския щаб заради закъснения. Това са Марин Петков и Светослав Вуцов.

Ветеранът участва в рубриката "Един ден с..." на клубната телевизия, където разкри, че случката със санкциите е станала около успеха със 7:0 над Септември София, който бе на 30 ноември. Интересното е, че Вуцов бе глобяван заради това и в националния.

"Ако закъснея, ще попадна в графата с наказания, която не е никак приятна. Преди дни двама от моите колеги - небезизвестните национали Марин Петков и Светослав Вуцов, поради закъснения трябваше да водят отбора на ресторант, защото бяха закъснели. Ние доста хубаво вечеряхме, а и сплотихме колектива.

Минахме през трудни моменти, преминахме ги успешно като юмрук. Реакцията ни след загуба винаги е била показателна. В тази съблекалня винаги е най-важно да има йерархия, всеки да си знае мястото и да уважава човека до него", каза Костадинов.

