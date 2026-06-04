Втора капитанска раздяла в ЦСКА

Носителят на Купата на България ЦСКА ще се раздели с втори от капитаните си от миналия сезон в рамките на около седмица, пише „Тема спорт“. След като в петък армейците се сбогуваха с Иван Турицов, до часове предстои те да прекратят взаимоотношения и с Адриан Лапеня.

Клубът и футболистът са постигнали споразумение да се разделят по взаимно съгласие, а испанецът ще получи 3 заплати накуп като компенсация за предсрочното прекратяване на договора му, изтичащ през следващото лято.

Още през пролетта стана ясно, че 30-годишният испанец не попада в плановете на Христо Янев. Разговорите за евентуално негово напускане са започнали преди няколко седмици, а ясен знак за раздялата беше и фактът, че испанецът се появи в заключителните минути на последния кръг срещу Лудогорец в Разград (0:1), като по този начин получи шанс да се сбогува с клуба и феновете.

Лапеня изкара година и половина в ЦСКА, записвайки 49 участия и 1 гол във всички турнири. Той пристигна като актуален капитан на втородивизионния испански Кордоба, а бързо получи лентата и в Борисовата градина. През есента обаче бе доста неубедителен, а от зимата насам нивото на представянето му се срина още повече. Така защитникът и червеното ръководство са преценили, че най-доброто решение и за двете страни е да се разделят предсрочно. Очаква се напускането на испанеца да бъде официализирано до часове.

Армейците продължават преговорите за разтрогване и с Улаус Скаршем, който беше „замразен“ през пролетта. Очакванията са, че норвежецът също ще се съгласи да прибере няколко заплати накуп и да напусне Борисовата градина.

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