Спорт

Тръмп връчи световната купа на новия шампион Испания

Американският президент остана сред футболистите под златния дъжд от конфети, след като Родри вдигна трофея

Тръмп връчи световната купа на новия шампион Испания
Снимка: Асошиейтед прес
20 юли 26 | 7:58
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Иван Ангелов

Американският президент Доналд Тръмп връчи световната купа на новия футболен шампион Испания. „Ла Фурия“ детронира Аржентина след победа с 1:0 след продължения във финала на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“. Резервата Феран Торес отбеляза златния гол в 106-ата минута след подаване на влезлия също от пейката Нико Уилямс. Това е втора световна титла за Испания след триумфа в Южна Африка през 2010 г.

Тръмп излезе на специално изградената сцена за награждаването заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Преди да коронова шампионите, американският държавен глава връчи сребърните медали на аржентинските футболисти, а след това постави златните отличия на испанците. Сред играчите, получили медала си лично от него, беше и героят Феран Торес.

Тръмп * Инфантино връчване
Снимка: Асошиейтед прес

Кулминацията настъпи, когато Тръмп и Инфантино предадоха трофея в ръцете на капитана Родри. Халфът беше избран и за най-добър футболист на първенството, докато неговите съотборници Пау Кубарси и Унай Симон получиха съответно наградите за най-добър млад играч и най-добър вратар.

Тръмп * Инфантино Меси медал
Снимка: Асошиейтед прес

След вдигането на купата Тръмп не напусна веднага сцената, а остана редом до испанските футболисти, докато те скачаха, ликуваха и бяха обсипвани от златни конфети. Така президентът на САЩ се оказа в центъра на шампионските празненства заедно с Родри и новите властелини на световния футбол.

Тръмп * Инфантино връчване празник
Снимка: Асошиейтед прес

Малко по-късно Тръмп определи финала като оспорван и вълнуващ и похвали Испания за доминиращото й представяне. Той изрази задоволство и от домакинството на САЩ, като заяви, че турнирът е показал, че страната вече е истинска футболна нация. Президентът пристигна за двубоя с хеликоптера „Марин Едно“, който прелетя над стадиона преди началото на мача.

Испания завърши финала с над 65% владение на топката и 12 точни удара, докато Аржентина отправи първия си изстрел едва към края на продълженията. Победата удължи серията на испанците без поражение на 38 срещи и ги изведе еднолично пред досегашния европейски рекорд на Италия.

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Автор Иван Ангелов

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