Тръмп връчи световната купа на новия шампион Испания

Американският президент Доналд Тръмп връчи световната купа на новия футболен шампион Испания. „Ла Фурия“ детронира Аржентина след победа с 1:0 след продължения във финала на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“. Резервата Феран Торес отбеляза златния гол в 106-ата минута след подаване на влезлия също от пейката Нико Уилямс. Това е втора световна титла за Испания след триумфа в Южна Африка през 2010 г.

Тръмп излезе на специално изградената сцена за награждаването заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Преди да коронова шампионите, американският държавен глава връчи сребърните медали на аржентинските футболисти, а след това постави златните отличия на испанците. Сред играчите, получили медала си лично от него, беше и героят Феран Торес.

Снимка: Асошиейтед прес

Кулминацията настъпи, когато Тръмп и Инфантино предадоха трофея в ръцете на капитана Родри. Халфът беше избран и за най-добър футболист на първенството, докато неговите съотборници Пау Кубарси и Унай Симон получиха съответно наградите за най-добър млад играч и най-добър вратар.

Снимка: Асошиейтед прес

След вдигането на купата Тръмп не напусна веднага сцената, а остана редом до испанските футболисти, докато те скачаха, ликуваха и бяха обсипвани от златни конфети. Така президентът на САЩ се оказа в центъра на шампионските празненства заедно с Родри и новите властелини на световния футбол.

Снимка: Асошиейтед прес

Малко по-късно Тръмп определи финала като оспорван и вълнуващ и похвали Испания за доминиращото й представяне. Той изрази задоволство и от домакинството на САЩ, като заяви, че турнирът е показал, че страната вече е истинска футболна нация. Президентът пристигна за двубоя с хеликоптера „Марин Едно“, който прелетя над стадиона преди началото на мача.

Испания завърши финала с над 65% владение на топката и 12 точни удара, докато Аржентина отправи първия си изстрел едва към края на продълженията. Победата удължи серията на испанците без поражение на 38 срещи и ги изведе еднолично пред досегашния европейски рекорд на Италия.