Кой ще дава мача Карабах - ЦСКА?

Двубоят Карабах - ЦСКА в четвъртък от 19:00 часа все още няма обявено излъчване по родна телевизия. Диема Спорт, която предава мачовете с Дери Сити, публикува програмата си за следващите дни без този двубой да присъства в нея.

В същото време останалите срещи на българските отбори вече са позиционирани в графика на каналите - Левски срещу Университатя Крайова е по Диема Спорт в сряда от 20:30 ч., Спартак Търнава срещу ЦСКА 1948 е по bTV в сряда от 21:30 ч., а Апоел ТА срещу Лудогорец е по Диема Спорт 2 в четвъртък от 21:30 ч.. В близките часове се очаква и визитата на ЦСКА в Баку да намери своя ефир.

Срещата в Азербайджан ще бъде ръководена от 41-годишния италианец Даниеле Чифи. Той ще бъде подпомаган от сънародниците си Джовани Бачини и Алесандро Ло Цицеро. За системата ВАР ще отговарят Валерио Марини и Федерико Ла Пена.