Изненада. Капитанът на Левски спира с футбола

Лидерът и капитан на Левски Георги Костадинов намекна, че обмисля да сложи край на кариерата си.

Опитният халф говори в Пресклуб “България”, където получи наградата си за Играч №1 на 26-ия кръг на елита. 35-годишният полузащитник я заслужи, като наказа бившия си отбор Берое и с това донесе победата с 1:0 за лидера под Аязмото. Съотборникът му Евертон Бала пък завоюва приз за Играч №1 на месец февруари в Първа лига.

“Благодаря за наградата на всеки, който си е дал гласа за мен. Честито и на Евертон Бала, за когото смятам, че заслужава да спечели наградата за Играч на годината заради начина, по който играе. Отборът се представя много добре в атакуващ план. Във всеки мач доминираме.

Нека не забравяме, че отборите срещу нас играят с 11 човека пред тяхното наказателно поле. Така е много трудно да реализираме положенията си. Убеден съм, че отборът ни може да играе атрактивен футбол и да има най-доброто нападение.

Огромна част от моята кариера е минала. Благодарен съм за възможността да работя в огромни клубове, какъвто е Левски. Смятам, че трябва да сме концентрирани върху целта, която имаме. Напълно нормално е да прекратя кариерата си. Аз съм човек, който си подготвя нещата по-отрано.

Имам висше образование, владея два езика. В следващите месеци ще има разговори с клуба. Смятам, че в момента това не е фокусът. Да, обмислям го, но ще се разбере в следващите месеци”.

