Мариус Куркински разтърси с изповед за самота, любов и сцена

„Аз съм егоистичен човек… Театърът ме окастри от отношението към близките ми.“ С тези думи Мариус Куркински пред Мон Дьо по Нова телевизия започва една от най-откровените си изповеди, в която не се крие зад роли и аплодисменти, а говори за цената, която плаща за изкуството. В думите му няма поза, а признание - че успехът често върви ръка за ръка със самота. И че сцената може да даде всичко, но и да отнеме най-важното.

Той се връща към годините, в които се превръща в символ на българския театър, но вместо триумф разказва за вътрешните съмнения. Осъзнаването, че няма да бъде световно признат артист, не го пречупва, а го кара да се вгледа по-дълбоко в себе си и в това, което създава.

Най-тежките моменти в живота му остават свързани със загубата на родителите му. И след двете трагедии той излиза на сцената почти веднага - избор, който днес сам поставя под въпрос. Дали това е сила или липса на чувствителност, остава отворен въпрос, който продължава да го преследва.

След смъртта на майка си преминава през период, който сам нарича „опасен“. Отдръпва се от сцената, допуска грешки и носи в себе си срам, за който не иска да говори. Мълчанието му в този момент казва повече от всяко признание.

Любовта също не е пощадила актьора. Той говори за връзка „точно по мярка“, която приключва по взаимно решение, за да остане чиста, но и за друга, която определя като „тотална щета“. Днес приема самотата като естествен резултат от избора си, а не като трагедия.

В размислите си за вярата Куркински е категоричен - Бог не мълчи, а хората са престанали да чуват. Според него истинският проблем е „вкаменяването“ на човешките сърца, което отдалечава хората от духовното.

Той не спестява и тревогата си за състоянието на културата у нас, като говори за загуба на вкус и интерес към по-дълбокото изкуство. Затова насочва новия си спектакъл към българските автори и език - като опит да върне смисъла там, където смята, че е започнал да се губи.

В края остава въпросът, който звучи най-силно - „Къде си?“. За Куркински това е въпрос не към другите, а към самия човек - за мястото му в света и за истината, която носи в себе си.

