Новата нощна мания: хората вече не излизат по барове – събират се в…
Социалните бани - здравето като културно място за срещи
Следете всички новини, анализи и коментари за Социална Изолация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Социалните бани - здравето като културно място за срещи
Основен проблем за нас е прекалено лесният достъп до хладилника
Най-важното е да се спазва съветът за количествено хранене
СЗО реши спора снощи – социалната изолация трябва да остане, каза премиерът
Храните, които влияят на настроението, са предизвикващите отделяне на серотонин в тялото
Разясняват чрез високоговорителите на полицейските автомобили необходимостта от домашната карантина и от социална изолация в гъсто населения кв. Боров...