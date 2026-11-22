Отиде си легенда на театъра
Николай Ламбрев-Михайловски остави едни от най-запомнящите се спектакли на българската сцена
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Николай Ламбрев-Михайловски остави едни от най-запомнящите се спектакли на българската сцена
Курортното градче събира над 70 мащабни събития
Пазарджик. Магия, осъществена от театралния елит и едни от най-нашумелите постановки, предстои в културната програма на Велинград. Сцената се открива...