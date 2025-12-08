Желязков посочи плюсовете и минусите на новия бюджет

Премиерът Росен Желязков очерта ключовата разлика между оттегления и настоящия проектобюджет за 2026 г., преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори, за да може да изпълни социалните си цели и тези през икономиката, особено през първата половина на годината“, заяви Желязков.

Той открито призна грешката на управляващото мнозинство: „Ние, като мнозинство, имаме своята вина, защото търсихме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори – синдикатите и работодателите.“

Бюджетът на социалната защита и еврото

Премиерът подчерта, че кабинетът не търси „политически смокинов лист“ за своето оцеляване. Според него, целта на новата фискална рамка е:

Социална защита: Бюджетът е насочен към социалната защита в трудните зимни месеци.

Плавно въвеждане на еврото: Целта е плавно въвеждане на единната европейска валута и защита на уязвимите групи през първите месеци.

Желязков апелира за диалог, заявявайки, че „социалните партньори са изключително важният глас на разума за обществото“ и че правителството няма „политическо и човешко право да неглижира процесите и да напусне кораба“.

Основни параметри в новия проектобюджет

В дневния ред на заседанието на НСТС са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО), които вече бяха одобрени от надзорните им съвети в неделя.

Новите разчети предвиждат следните ключови параметри:

Данъци и осигуровки: Няма да има увеличение на данъци и осигуровки.

Минимална работна заплата: Ще стане 620 евро (толкова ще бъде и минималният осигурителен доход).

Максимален осигурителен доход: Ще бъде 2300 евро .

Акцизи: Запазват се плановете за по-висок акциз за цигарите и повишаване на облагането на хазарта.

Очаква се във вторник новият проектобюджет да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а управляващите имат заявка текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала до края на седмицата. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.

