Важно от НАП! Изтича ключов срок

До 31 октомври предприятията и самоосигуряващите се лица, които през третото тримесечие са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, наем или други източници, трябва да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

От Националната агенция за приходите (НАП) припомнят, че това задължение важи за всички платци на доходи, които по закон трябва да удържат и внесат авансов данък.

Физическите лица също трябва да подадат декларация, ако получените от тях доходи не подлежат на авансово облагане от страна на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец. В тези случаи данъкът следва да бъде деклариран и внесен лично от получателя.

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО се използва и за отчитане на окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица. Такива са например възнагражденията за технически услуги, доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други видове плащания.

Същият ред важи и при деклариране на окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове. Те се отнасят до местни и чуждестранни физически лица, до чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, както и до местни юридически лица, които не са търговци – включително общини.

Със същия формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), трябва да предоставят в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на третото тримесечие на 2025 г.

Те следва да обявят наличните парични средства в касите, както и размера на вземанията – включително предоставени заеми – от собственици (физически лица), работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Когато общият размер на тези вземания към края на тримесечието надхвърля 50 000 лева, информацията задължително се вписва в декларацията, уточняват от НАП.

