Важно от НАП! Изтича ключов срок

Физическите лица също трябва да подадат декларация, ако получените от тях доходи не подлежат на авансово облагане от страна на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец

Снимка: БГНЕС
25 окт 25 | 9:48
НАП направи ключово припомняне.

До 31 октомври предприятията и самоосигуряващите се лица, които през третото тримесечие са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, наем или други източници, трябва да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

От Националната агенция за приходите (НАП) припомнят, че това задължение важи за всички платци на доходи, които по закон трябва да удържат и внесат авансов данък.

Физическите лица също трябва да подадат декларация, ако получените от тях доходи не подлежат на авансово облагане от страна на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец. В тези случаи данъкът следва да бъде деклариран и внесен лично от получателя.

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО се използва и за отчитане на окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица. Такива са например възнагражденията за технически услуги, доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други видове плащания.

Същият ред важи и при деклариране на окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове. Те се отнасят до местни и чуждестранни физически лица, до чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, както и до местни юридически лица, които не са търговци – включително общини.

Със същия формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), трябва да предоставят в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на третото тримесечие на 2025 г.

Те следва да обявят наличните парични средства в касите, както и размера на вземанията – включително предоставени заеми – от собственици (физически лица), работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Когато общият размер на тези вземания към края на тримесечието надхвърля 50 000 лева, информацията задължително се вписва в декларацията, уточняват от НАП.

