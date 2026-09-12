Изгарят ли неизползваните дни отпуск? Ето какво казва законът
Можем ли да прехвърлим всички дни за догодина и кога започва да тиктака давността
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Можем ли да прехвърлим всички дни за догодина и кога започва да тиктака давността
Цените остават същите като през 2025 г.
Нападателите са събрали потребителски профили от цял свят
За коригиране на месечната вноска за ноември декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 17 ноември
Физическите лица също трябва да подадат декларация, ако получените от тях доходи не подлежат на авансово облагане от страна на предприятието или самоо...
Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал
Той е до 31 юли
През април от приходната агенция напомниха с електронни писма на над 87 000 физически лица
Спирането на регистрацията в КАТ не става без собственика да бъде уведомен предварително
Националното тол управление апелира потребителите при купуване на е-винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение
Вече всичко е почистено, няма опасност нито за хората в централата, нито за околната среда
Изтичане на радиоактивна вода е станало във вторник
РИОСВ, Инспекция по труда, полиция, пожарна и РЗИ правят проверка
Летят пожарни в полунощ
Вчерашното явление не е само проблем във Фейсбук
Публични са станали около 1516 адреса на електронна поща
Справка за крайния срок на валидност може да се получи на www.bgtoll.bg
Не съм получавал предварителна информация от Белия дом или от Пентагона
Изтичането на документите е сериозен риск за националната сигурност на САЩ
Електронни винетки могат да бъдат закупени от интернет страницата www.bgtoll.bg