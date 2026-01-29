Общество

Важно предупреждение за винетките. Изтича...

Цените остават същите като през 2025 г.

Важно предупреждение за винетките. Изтича...
Снимка: БТА
29 яну 26 | 13:36
346
Фатме Мустафова

Ключово предупреждение за шофьорите.

През февруари изтича валидността на 371 642 бр. годишни винетки. Всеки шофьор може да провери докога е валидна винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка".

След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена - от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура" или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е:

  • "активен"

  • "с изтекъл срок"

  • "неизползван" (в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност).

    Цени на винетките през 2026 г.

    През 2026 г. цените на винетките са същите както през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

    При плащане в брой до 31 януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път са в евро.

    От 3 февруари се въвежда и еднодневната винетка. Както и останалите видове, тя ще е валидна за:

    • леките автомобили до 3,5 тона

    • ремаркета и каравани

    • къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса

    • Цените на винетките през 2026 г. са:

    • Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

    • Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

    • Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

    • Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

    • Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

    • Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) (в сила от 3 февруари 2026 г.)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай