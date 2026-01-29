Важно предупреждение за винетките. Изтича...

Ключово предупреждение за шофьорите.
През февруари изтича валидността на 371 642 бр. годишни винетки. Всеки шофьор може да провери докога е валидна винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка".
След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена - от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура" или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е:
"активен"
"с изтекъл срок"
"неизползван" (в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност).
Цени на винетките през 2026 г.
През 2026 г. цените на винетките са същите както през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.
При плащане в брой до 31 януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път са в евро.
От 3 февруари се въвежда и еднодневната винетка. Както и останалите видове, тя ще е валидна за:
леките автомобили до 3,5 тона
ремаркета и каравани
къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса
Цените на винетките през 2026 г. са:
Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) (в сила от 3 февруари 2026 г.)
