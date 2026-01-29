Важно предупреждение за винетките. Изтича...

"неизползван" (в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност).

Цени на винетките през 2026 г.

През 2026 г. цените на винетките са същите както през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

При плащане в брой до 31 януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път са в евро.

От 3 февруари се въвежда и еднодневната винетка. Както и останалите видове, тя ще е валидна за: