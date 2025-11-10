НАП алармира! Изтича важен срок

НАП отправи предупреждение за изтичането на важен срок.

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2025 г. Това посочват от Националната агенция за приходите (НАП) на страницата си в интернет, отбелязвайки, че тъй като тази година 15 ноември е в събота, крайният срок за промени в декларираните данни се удължава до 17 ноември (понеделник).

От приходната агенция припомнят още, че на 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и тримесечната авансова вноска за третото тримесечие на 2025 г.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2023 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък, посочват от НАП, като припомнят, че тези вноски са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни - при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък, посочват от НАП.

Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, може да се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) през е-портала на НАП.

За коригиране на месечната вноска за ноември декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 17 ноември и вноската да бъде платена до тази дата. За коригиране на месечната вноска за декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на годината е необходимо декларацията да бъде подадена най-късно до 17 ноември, въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември, обясняват от НАП.

