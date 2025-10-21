СДВР проговори за профила на убиеца в мола

СДВР даде подробности за профила на убиеца в мола.

Главен инспектор Стефан Попов, началник на отдел "Детска престъпност" към СДВР обясни , че при убийството на 15-годишния тийнейджър в мол в София, двете момчета са се познавали и между тях е имало предишен конфликт.

Като цяло са имали отношения и във фаталната вечер двете момчета са се засекли. Впоследствие са влезли в мола и отново са се засекли. За няколко минути впоследствие фаталният инцидент се е случил много бързо с вербална и физическа агресия, поясни Попов пред bTV.

Той уточни, че причините за убийството са ясни, но не ги назова с аргумент "да не навлиза в досъдебното производство". Задържаният за убийството в мола има кражби и грабежи.

"В нашето полезрение влиза през 2022 година, като оттогава досега има няколко кражби и няколко грабежа", поясни Стефан Попов.

Ваня Цонкова също от отдел "Детска престъпност" към СДВР добави, че задържаният за убийството е водил скитнически начин на живот. Родителите на момчето често са сменяли квартирите и труд, но се установявала връзка с тях.

"Става въпрос за многодетно семейство, а бащата работи по строителството без договор или каквото друго намери. Причините за агресията са в резултат на средата, в която живее детето. Родителите са го неглижирали, скитал е. Хващан е и в Червен бряг. Не могат да се наложат и адекватни възпитателни мерки", обясни Цонкова.

От няколко месеца задържаният за убийството е бил в детска педагогическа стая и в столичния квартал "Христо Ботев".

Според нея в случая на детето никой не е забелязал какво прави той е бил оставен сам да се гледа. Инспекторите от детската педагогическа стая са давали отчет за състоянието на детето, но не са били в добър синхрон с родителите на момчето.

