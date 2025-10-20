Симеон Матев видя сериозен проблем за трагедията с убитото момче

Климатологът Симеон Матев се произнесе за трагедията с убитото 15-годишно момче, което бе намушкано с нож в столичен мол.

"То е намушкано от проблемен и криминално проявен връстник, означава, че институциите са едни органи, които не вършат работа, или поне не вършат тази работа, за която са създадени", това заяви климатологът Симеон Матев, който коментира ужаса, разиграл се в неделя вечерта в София.

"Аз съм напълно съгласен с това, че семейството е много важно. Напълно съм съгласен, че обществото също носи нашата вина за тези случаи.

Не съм съгласен обаче, че сме могли да избегнем този случай, тъй като тези случаи се случват постоянно и всяка седмица. Чуваме за такива случаи, и което също е важно да кажа, е, че те не се случват само в нашата страна. Те се случват навсякъде", продължи климатологът в предаването "Пресечна точка" по NOVA.

"Сега, като говорим за семейството, да, абсолютно е факт, че е много важна опора за всеки един индивид семейството.

Но какво виждат тези деца на улицата? Виждат едни подобни агресивни хора, по-възрастни от тях, които правят това.

