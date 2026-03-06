Бият тревога за втората пенсия! Голям риск

Президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов обяви, че от синдиката са изпратили предложение до президента Илияна Йотова да наложи вето върху приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Не съм оптимист, но ние следваме нашата дългогодишна позиция по темата, обяви той на пресконференция.

Още когато се формираше тази система, бяхме твърдо на мнението, че след като държавата задължително ще ни събира тези пари, трябва тя да управлява този модел, коментира Манолов.

Предлага се да се въведат т.нар. мултифондове, за които се настоява от поне 15 години, т.е. да се позволи средствата на осигурените лица да бъдат рисково управлявани, посочи още президентът на КТ „Подкрепа“. В тази система рискът и доходността са отделени, като рискът е за осигуреното лице, а доходността, ако я има, ще бъде гарантирана за оператора, но това не е докрай валидно за осигуреното лице, заяви той. Манолов каза, че от синдиката са настоявали „накрая осигуреното лице и този, който управлява неговите средства, да си делят положителния резултат“.

От КТ „Подкрепа“ считат още, че има обещана, но не и гарантирана доходност по подфондовете.

Относно разпределението в подфондове спрямо възрастта на осигурените, президентът на КТ „Подкрепа“ каза, че очаква над 90% от хората да не заявят своето желание и съответно ще бъдат служебно преразпределени.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев обърна внимание, че промените в КСО са станали набързо. По думите му предложенията са направени на база на по-оптимистичен сценарий. Той представи анализ относно промените, като подчерта, че хората не трябва да неглижират темата за допълнителното пенсионно осигуряване и следва да се интересуват какво се случва с парите им.

От КТ „Подкрепа“ представиха и анкета, в която са участвали почти 600 души в периода 3-24 февруари. Данните показват, че 88% от запитаните знаят в кой частен пенсионен фонд се осигуряват за пенсия, а 12% не знаят. От запитаните 55% са казали, че знаят колко пари имат в личната си партида в частния фонд, а 45% - не знаят. Резултатите сочат, че 96% от запитаните са отговорили, че не трябва да се повишава възрастта за пенсиониране. Два процента считат, че трябва да има повишение на възрастта, а други два не могат да преценят.

