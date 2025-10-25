Времето се разделя на две! На места идва дъжд, на други слънце

Очаква се на места да има валежи, а на други слънце.

Времето в България днес ще е предимно облачно. Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за 25 октомври.

След временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и през нощта на места там имаше валежи. Временни увеличения на облачността ще има и над Родопите и югоизточните райони.

В останалата част от страната днес ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Температурите ще се понижат. Минималните температури сутринта ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите.

На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие.

Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

