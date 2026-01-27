Уникална новина за пенсионните фондове

Данни посочиха добри новини за частните пенсионни фондове.

Всички универсални, професионални и доброволни частни пенсионни фондове са постигнали положителна доходност. Това сочат най-новите данни на Комисията за финансов надзор за последния наблюдаван двегодишен период от 29 декември 2023 г. до 30 декември 2025 г.

Средноаритметичната доходност на годишна база за този период за най-масовите, универсални фондове, е малко над 6%. В тях задължително се осигуряват за втора пенсия всички родени след 31-ви декември 1959 г.

Фондовете от допълнителното пенсионно осигуряване са четири вида. Определената от Комисията за финансов надзор минимална доходност за универсалните фондове за наблюдавания период е 3,25%, като и десетте фонда от този вид я покриват.

Средната доходност на професионалните пенсионни фондове за работещите първа и втора категория труд е 6,4% при определена от Комисия минимална доходност от 3,25%, а средноаритметичната доходност на доброволните пенсионни фондове е 7,74%. Доходността на единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми е 6,87%.

Осигурените в четирите вида пенсионни фонда към края на септември 2025 г. са над 5 милиона души. Натрупаните в тях активи надхвърлиха 30 милиарда лева.

Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2025 г. е 236,12 лева, а средният размер на разсроченото плащане 515,80 лева.

