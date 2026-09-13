От днес до 30 ноември избираме пенсионен фонд. Какво да гледаме
Не се подлъгвайте по високата доходност от последната година
Следете всички новини, анализи и коментари за Пенсионен Фонд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не се подлъгвайте по високата доходност от последната година
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове
Все повече от осигуряващите се за втора пенсия сменят пенсионния си фонд
Това става ясно от публикуваните данни на КФН
На годишна база при професионалните и доброволните пенсионни фондове
Това е станало в последните два месеца
През първото тримесечие на годината 53,7 хил. души се възползваха от правото си да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната си партида от еди...
Пречка пред инвестициите е липсата на тол система за платени пътища Пенсионните фондове и държавата проучват възможности дружествата да инвестират в...
Осигурителните вноски на младите хора, които от началото на годината са започнали първата си работа, вече са постъпили в Националния осигурителен инст...
Регулацията на фондовете е много по-тежка от тази на банките, казва Иван Нейков
Не решавайте емоционално, а информирано, съветва Димитър Манолов
Пловдив. Брезово е поредната община, която се оказа с градоначалник в ареста. В петък жителите на градчето осъмнаха без кмета Радньо Манолов, а служит...
София. Компанията за отпускане на бързи заеми "Изи Асет Мениджмънт" АД, или както е по-известна с търговското си име - Изи Кредит (Easy Credit), си на...
Парите за втора пенсия са донесли доходност от 27% за последните 5 години. Това е доходността на универсалните фондове, където задължително се осигуря...
София. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 104 хил. лв. на пенсионноосигурителното дружество "Алианц България". В разследване по си...
800 млн. лв. на година се трупат в частните осигурителни компании
Разговарят с банката за развитие средствата във фондовете да се инвестират в икономиката
Изостава лихвата на парите в универсалните фондове
United Capital е в процедура за придобиване и на две банки в ЕС и САЩ