Промяна с пенсиите. НОИ с нови данни за дебелите портфейли
На другия полюс са 1 154 103 души. Те получават основна пенсия до 400 евро
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На другия полюс са 1 154 103 души. Те получават основна пенсия до 400 евро
Всички останали възрастни са на ръба
Съобщи ги социалният министър Наталия Ефремова
Преминаването към еврото от Нова година донесе и първия голям трус за пенсионната система. Максималната пенсия вече ще се изплаща в размер на 1738,40...
Вдигат максималния осигурителен доход на 2400 лв.
София. 10 варианта за промяна на тавана на пенсиите обсъждат експертите от консултативния съвет за пенсионната реформа и социалното министерство. "Тъ...
Експерти умуват да запазят максималния осигурителен доход на 2200 лв.
КНСБ ще настоява през 2014 година максималният осигурителен доход да скочи от 2200 на 2400 лева