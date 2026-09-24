Всичко по темата Мариана Кукушева

Мариана Кукушева с предложение за цената на хляба
Той има социално значение, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите
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Той има социално значение, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите
Мариана Кукушева бие аларма
Не превръщайте темата в политическа дъвка, зове председателят на Националния браншови съюз на хлебар...