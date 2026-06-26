Обсъждат безводието на среща в Министерския съвет

Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

Целта е институциите да обсъдят състоянието на водната инфраструктура и възможните мерки за населени места, които вече имат очевидни проблеми. Темата влиза в дневния ред на кабинета след предупреждения, че решението не може да се изчерпи само с временни компенсации или аварийни действия.

Проблемът вече е институционален

Дебатът за ВиК сектора тепърва предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем, каза в началото на месеца регионалният министър Иван Шишков. По време на парламентарния контрол тогава той обясни, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки трябва да се вземат.

Шишков посочи, че трайното решение на проблема с безводието минава през подмяна на амортизираната водопроводна мрежа, а не само през плащания към потребители при липса на вода. По думите му държавата трябва да се насочи към причините за кризата, а не само към последствията от нея.

Доклади преди по-тежките месеци

През май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за мерките, които трябва да бъдат предприети. Тези доклади трябва да очертаят както рисковите райони, така и възможностите за бърза намеса при влошаване на ситуацията.

Очаква се на работната среща да бъдат обсъдени и напоителните системи, защото водният проблем не засяга само битовото водоснабдяване. Селското стопанство също зависи от състоянието на язовирите, каналите и съоръженията, особено при по-продължителни сухи периоди.

Напоителната система също е част от риска

От Министерството на земеделието съобщиха през април, че „Напоителни системи“ ЕАД е започнало поливния сезон за 2026 г., като язовирите, стопанисвани от дружеството, са били запълнени на около 71 процента. Вода се подава по напоителните канали там, където има заявления за доставка, а екипи следят нивата на съоръженията.

Това не отменя по-широкия проблем с водната инфраструктура. Дори при налични водни обеми загубите по мрежата, старите тръби и аварийните участъци могат да оставят населени места без нормално водоснабдяване.

Решенията няма да са бързи

ВиК секторът от години е сред най-тежките инфраструктурни проблеми в страната. В много райони основният риск не е само в количеството налична вода, а в невъзможността тя да стигне надеждно до домакинствата заради остарели водопроводи, аварии и големи загуби.

Затова очакванията към срещата в Министерския съвет са не просто да се отчете проблемът, а да се очертае последователност от действия. Краткосрочните мерки могат да обхванат аварийни ремонти и организация при режими, но средносрочните и дългосрочните решения неизбежно минават през инвестиции в мрежата.

Водата става политически тест

Безводието е тема, която бързо излиза от техническия език на институциите и се превръща в ежедневен проблем за хората. Ако държавата не покаже ясен план, всяко лято ще връща същата криза с нова сила. Работната среща може да бъде първа стъпка, но истинската проверка ще дойде там, където чешмите пресъхват, а обещанията вече не звучат достатъчно.

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