Чакаме над 1 млрд. евро по Плана за възстановяване още през юни

Страната ни трябва да получи повече от 1 млрд. евро през юни по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пред бТВ вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов. Очакваната сума включва четвъртото плащане, поискано от страната, в размер на 900 млн. евро, както и близо 370 млн. евро, които бяха замразени заради забавени реформи в антикорупционната комисия.

Пеканов трябва да представи детайли за плащанията на брифинг в Министерския съвет по-късно днис. Темата остава критична, защото в кратък срок страната трябва да навакса сериозно изоставане по плана.

„За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите три месеца“, коментира Пеканов, цитиран от БНР.

Придвижването на забавените закони, обвързани с Националния план за възстановяване и устойчивост, беше сред първите задачи на правителството. Именно тези текстове са ключови за отключването на средствата, тъй като европейските плащания са свързани с изпълнение на конкретни реформи и етапи.

По данни на служебния кабинет до края на август държавата трябва да разплати близо 4 млрд. евро по ПВУ. Заради технологичното забавяне при изплащането на парите правителството възнамерява да изтегли предварително нов дълг.

Последното пето плащане по плана е в размер на 1,6 млрд. евро. Така следващите месеци се очертават като решаващи за усвояването на европейските средства, които България трябва да получи по механизма за възстановяване и устойчивост.

