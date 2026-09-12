ЕС удари Русия с нов пакет санкции
Споразумението беше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членки
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Споразумението беше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членки
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
Премиерът настоя Многогодишната финансова рамка да пази земеделието, регионите и справедливия достъп до индустриални проекти
Обсъжда се и войната в Украйна
В срещата ще вземе участие и българският министър-председател Росен Желязков
Той участва в извънредното заседание на Европейския съвет
ЕС настоява за постигане на справедлив и траен мир, се отбелязва в документите за срещата
Заседанието на Европейския съвет ще бъде предшествано от Среща на върха ЕС-Западни Балкани
Главчев е днес и утре в Брюксел, където при обсъждането на темата ще поиска Европейският съвет да препотвърди заключенията си
Доставката на боеприпаси за украинските въоръжени сили е неотложен въпрос
Говори Шарл Мишел
На 29 и 30 юни българският премиер ще участва в редовното заседание на Европейския съвет
Войната в Украйна и справянето с миграционната и енергийна криза доминират в разговорите
Евролидерите аплодираха на крака немския канцлер на последната ѝ среща на върха
Рязкото намаляване на парниковите газове поставя България в трудно положение, каза президентът в Брюксел
Американският президент Джо Байдън ще участва във видеоконференцията на европейските лидери в четвъртък
Не се очаква пробив около споровете за преговорната рамка със Северна Македония
Европейски лидери се срещнаха и обсъдиха предложения
Лидерите от ЕС ще обсъдят мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса
Европейският парламент и Европейският съвет ще обсъдят мерки срещу епидемията от COVID-19