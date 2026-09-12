Кабинетът решава кадрови промени в НОИ и ключови държавни органи
Министрите ще обсъждат назначения, областни администрации и контрола върху дружества като „Информационно обслужване“ и „София Тех Парк“
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Министрите ще обсъждат назначения, областни администрации и контрола върху дружества като „Информационно обслужване“ и „София Тех Парк“
"Мениджмънтът в БДЖ може да е международен, ако управляващите се разберат за условията и цената с компанията за консултантски и инженерингови услуги в...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще открие Регионална академия за мениджмънт в културата. Тя ще се проведе утре в областния ц...