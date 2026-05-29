България влиза в решаваща битка за средствата от Европа

Вицепремиерът Атанас Пеканов предупреди, че България влиза в решаващ период за усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В интервю за Нова телевизия той постави акцент върху антикорупционната комисия, доверието от Брюксел и забавените реформи, от които зависят следващите плащания.

По думите му комисията трябва да започне работа в края на август, а подкрепата за законодателните промени е ключова за отключването на европейските средства. Той заяви, че европейското доверие не бива да бъде пропиляно в момент, когато страната трябва да защити милиарди евро.

Антикорупционната комисия като тест за доверие

Пеканов заяви, че през годините е било загубено много по темата за борбата с корупцията. Според него доверието, дадено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е знак, че България трябва да довърши започнатото. „Комисията трябва да започне да работи в края на август. Надявам се днес „Продължаваме промяната-Демократична България“ да ни подкрепи“, каза вицепремиерът.

Той отправи остра критика към досегашната конструкция на антикорупционния орган. По думите му при предишния модел са били направени „най-големите золуми“, комисията е била „похитена“, а парламентарната квота - променена. Пеканов подчерта, че подкрепата от Европа не е случайна и е свързана със стремежа да се изгради по-работещ механизъм.

ПВУ между наваксване и риск за бюджета

По Плана за възстановяване и устойчивост вицепремиерът прогнозира, че България може да достигне средното европейско ниво от около 70 процента усвояване. Според него реалистичното изпълнение може да стигне и около 80 процента, но това зависи от скоростта, с която ще бъдат приключени забавените реформи. Той посочи, че до момента са реализирани 19 от 25 мерки по четвъртото плащане, а срокът за него е до идния петък.

По петото плащане картината е много по-тежка. Пеканов предупреди, че има 56 етапа, по които не е направено нищо, а това поставя страната под сериозен натиск. По думите му остатъкът от около 1 млрд. евро ще трябва да бъде покрит от бюджета, ако България не успее да навакса забавянето и да защити средствата си пред европейските институции.

ВиК реформата и блокираните проекти

Вицепремиерът засегна и темата за ВиК дружествата, като заяви, че общинските структури трябва да спрат да действат самостоятелно. Според него ВиК холдингът трябва да има водеща роля, но в момента се търси междинен вариант, който да позволи движение по реформата.

Пеканов коментира и забавянията около разширението на ПАВЕЦ „Чаира“. По думите му екооценка за проекта се чака 4 години заради три вида риби. Той даде този пример като част от по-широкия проблем със забавени процедури, които блокират важни решения за енергетиката и инфраструктурата.

Еврото, цените и рискът от спекула

Пеканов коментира и темата за еврозоната, като предупреди, че хората трябва да се откажат от някои услуги, които вече се предлагат в евро. Той заяви, че още преди въвеждането на еврото е предупреждавал за риск от спекула и нелоялни търговски практики. Според него именно подобни практики могат да усилят инфлационния натиск, ако контролът не бъде достатъчно строг.

Европейският бюджет и помощта за Украйна

По европейския бюджет Пеканов посочи, че България настоява да не бъде намаляван ресурсът за кохезионна и регионална политика с 12 процента. Той отбеляза, че проблеми има и в други държави от ЕС, като даде пример с Франция и темата за влаковете, поставена пред Еманюел Макрон.

По темата за Украйна вицепремиерът заяви, че в краткосрочен план помощта няма да спре. Според него обаче премиерът правилно поставя въпроса докъде и докога ще продължава този процес.

Заплати, разходи и институционално доверие

Пеканов призна още, че в момента се обсъжда и замразяване на заплатите на депутати и министри. Темата влиза в по-широкия разговор за публичните разходи, бюджетната дисциплина и доверието към институциите. Това се случва в момент, когато страната трябва едновременно да защити европейското финансиране, да навакса реформите и да покаже, че може да управлява публичните средства без нови сътресения.

