Скандален Радев! Пак премина границата, проговори за партията си

Президентът Румен Радев отново нападна остро премиера и парламента, говорейки за „моноспектакъл на ненормалността“. В същото време призна, че стои зад „нов политически проект“ от „политически граждани“, което предизвика въпроси за смесването на държавния му пост с партийни намерения.

Нападки и обиди към институциите

„Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това е нелегитимно и антидемократично действие, което се извършва пред погледа на избирателите“, заяви Радев пред журналисти. По думите му „основната фигура в парламентарната република – председателят на Народното събрание – е сведена до плод и зеленчук“. Президентът определи ситуацията като „триумф на ненормалността на българската политика“, добавяйки, че „властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят“.

Вместо да отстоява институционален баланс, Радев продължи да се изявява като опозиционен лидер, за когото всеки акт на изпълнителната власт е символ на „ненормалност“.

„Политически граждани“ и прикритият проект

„Моят така наречен нов политически проект са политически граждани, ще продължа да отстоявам техните интереси“, каза Радев, признавайки фактически, че около него се оформя политическо ядро. С това изявление държавният глава прекрачи границата между институция и партия – говори като лидер, не като арбитър. Той постави себе си в ролята на защитник на народа срещу „овластените политици“, като повтори, че „управляващите приемат закони, които разграждат държавността“.

Но именно подобна реторика руши самото доверие в държавността: когато президентът отъждествява народа с личния си политически кръг, институцията се превръща в трибуна за мобилизация, а не за обединение.

Символични жестове и конфронтация без граници

„Отказах се от служебния си автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка“, обяви Радев, след като изпрати писмо до НСО, че от 20 октомври ще пътува с личната си кола „в знак на солидарност“.

Президентът допълни, че „никога не е оставял сам в трудни ситуации хората, за чиито животи е отговарял“, и призова депутатите „да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили“. Такива изявления целят да демонстрират морал, но звучат като политически лозунг.

Радев добави още, че „когато бъде приет закон, с който се принуждават хора да вършат държавна работа с частни автомобили, аз ще бъда солидарен с тях“, поставяйки ултиматум към законодателите. А по въпроса за ДАНС президентът каза, че „проблемът е в неформалната информация, която тече към политически лидери“, и че ще реши „дали да сезира Конституционния съд след дебатите“. Така Радев отново говори като външен критик на властта, не като част от нея - с постоянни обвинения, символични жестове и отсъствие на конкретна отговорност.

