Нагли в безсилието: ПП помпа сринат рейтинг с изтърканата плоча по "Магнитски"

Десетки хиляди българи са без вода, деца загиват заради дупка в законодателството, позволяваща безконтролното функциониране на опасни атракциони, цените на горивата правят плонжове не на пазарен принцип, а по прищявка на монополист, собственост на руската държава, а какво правят в това време „Продължаваме промяната“ и председателят й Асен Василев?

Предлагат мерки, с които да се преодолее водната криза? Внасят законови промени, които да решат поне един от десетките реални проблеми на българските граждани? Не - правят покъртителни опити да върнат разбягалите се от разочарование избиратели на формацията, вадейки изтърканата плоча по „Магнитски“. За пореден път.

Не че престоят във властта на тази затънала до ушите от корупционни скандали партия не показа ясно управленската й немощ. Но най-новата акция, начената от бившия финансов министър Асен Василев и компания в опит да съживят сринатия си рейтинг е

драстичен пример едновременно и за наглост, и за безсилие.

Защо безсилие? Защото трябва да си откровено некадърен, за да не можеш да измислиш нищо по-различно от това да посягаш към изтъркана плоча с фалшиво звучене като темата с „Магнитски“ всеки път, когато решиш да спасяваш все по-потъващите си политически акции. При това – пробвайки да натопиш БНБ пред Европейската централна банка в ключов момент за банковата ни система, подготвяща се за приемането на еврото след само няколко месеца.

А защо наглост? Защото ПП са пряко свързани с наложените по „Магнитски“ санкции, както сам призна преди време и бившият вече съпредседател на формацията Кирил Петков, подал оставка след поредния корупционен скандал, свалил маските на дискредитиралите се промянаджии. Преди да стигнем до това обаче, ето и фактологията за тези, които не са проследили нефелната акция на Асен Василев и сие.

В сряда от ПП разпространиха прессъобщение, в което обвиниха БНБ, че отказвала да наложи ограничителни мерки спрямо лица, санкционирани за корупция. Поводът е отговор от банката на официално питане от председателя на ПП Асен Василев как БНБ следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции и по-конкретно – спрямо лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Василев поискал специално информация за транзакции, извършени през трезора, обслужващ партията.

Централната банка от своя страна съвсем логично и закономерно е отказала,

предвид факта, че това е ни повече, ни по-малко потъпкващо законовите разпоредби и европейски директиви искане за разкриване на банкова тайна.

След като ПП публикуваха прессъобщението си, от БНБ разпространиха позиция, в която определиха действията на партията и нейния председател като „недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната“. Подчертаха също, че никой не може да иска от тях да разкриват банкова тайна за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица извън предвидения в закона ред. И припомниха, че възлагането на допълнителни отговорности на Централната банка може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.

Европейските правила впрочем са разковничето в случая

Причината е, че в момента на налагането на санкциите по „Магнитски“, от Европейската комисия излязоха със становище, в което подчертаха, че прилагането на мерки, наложени от трета за ЕС страна, каквато е САЩ, спрямо граждани на държави-членки на Съюза са абсолютно недопустими и нарушаващи директивите.

Асен Василев много добре знае това, защото беше служебен финансов министър през лятото на 2021 г., когато бяха наложени санкциите. А до прецедента ЕК да излезе с изрично становище се стигна, защото той не само реши да ги прилага на територията на България, а прокара и допълнителен черен списък, който разшири обхвата на засегнатите лица, потъпквайки Конституцията, законите на страната и регламентите на Европейския съюз. Не само, ами състав на Върховния административен съд го уличи в погазване на правовия ред – него и останалите членове на тогавашния състав на Министерския съвет, като отмени постановлението на МС, с което бяха създадени въпросните черни списъци.

Въпреки решението на ВАС и въпреки изричното становище и на ЕК, че държавите-членки не могат да прилагат санкции, наложени от трети за Съюза страни, няколко месеца по-късно, когато ПП се добра до кормилото на властта и единият съпредседател на ПП – Кирил Петков стана премиер, а другият – Асен Василев, отново зае поста на финансов министър, двамата се опитаха да прокарат мракобесен закон под претекста, че щял да регламентира „Магнитски“ у нас и да защити финансовата система на държавата. Всъщност текстовете даваха възможност за брутален политически и икономически произвол над неудобни лица, при това – само по доноси. След избухнал скандал и надигнала се вълна срещу авторите, те бяха принудени да се откажат от поредния си опит

да легализират беззаконието и погазването на човешките и граждански права у нас.

Тук е моментът да се подчертае, че бидейки верни пионки на Джордж Сорос и наместника му у нас – олигарха Иво Прокопиев, под чиято диригентска палка бяха създадени ПП, те винаги са възприемали санкциите по „Магнитски“ като инструмент за политическа репресия, а не като начин да се предпазват демокрациите по света, с каквото цел всъщност САЩ създаде едноименния Глобен закон. Така, чрез мрежата от НПО-та, политици и медии на „Отворено общество“ в списъците бяха прокарвани посредством доноси, подвеждащи американската администрация и имена, които попадаха там само, защото са неудобни за Сорос и наместниците му по света, какъвто е Прокопиев и корпоративният му кръг „Капитал“ в България.

Стигна се дотам, че дори бившият президент Росен Плевнелиев да признае, че санкциите вече са загубили морална сила и кредит на доверие. „Установявам за себе си като демократично мислещ човек, че очевидно аргументите, стоящи зад санкциите, не минават през времето. Когато те са били налагани, са били някакъв политически акт, но недостатъчно добре обоснован юридически акт…Видях се с хората, които налагат санкциите „Магнитски“ на една международна конференция в Братислава. Те казват: „Санкциите не работят“.

И доказателство за това е фактът, че целият албански политически елит заля Вашингтон и Държавния департамент с доноси един срещу друг. Сали Бериша с един донос от Еди Рама си отиде“, призна в интервю за bTV в края на 2023 г. Плевнелиев. А ето и още едно признание – при това лично от един от хората, участвали в тези очернящи кампании. А именно- Кирил Петков, който в запис, изтекъл в публичното пространство през май 2024 г. обяснява пред свои съпартийци как

именно ПП-ДБ „вкарват в „Магнитски“ неудобни за тях лица.

По-голямо самопризнание от това, здраве му кажи. А ако се чудите защо именно лидерът на ДПС и инициатор на Новото начало в политиката Делян Пеевски стана мишена на доносите им – техните и на цялата мрежа от медии, НПО активисти и политици около кръга „Капитал“ на ментора им Прокопиев, то отговорът е прозаичен – защото от години е поставил за своя цел да откопчи държавата от хватката на това задкулисие и да сложи край на влиянието му върху институциите и обществените ресурси. Именно на това се дължи и обсесията, проявявана от председателя на ПП Асен Василев и от останалите знакови лица от тази родена и командвана от задкулисието партийна върхушка, каквито по същество са лидерите и на „Продължаваме промяната“ и на „Демократична България".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com