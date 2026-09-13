Голямо разкритие за взривовете в Елин Пелин. Всичко се обръща
На косъм е била още по-жестока трагедия
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На косъм е била още по-жестока трагедия
Има изборен мотив и нагласяване на протеста срещу главния прокурор
Острието на ПП е трябвало да се яви пред следовател още този петък, но се оправдала, че е ангажирана с парламентарна дейност
Има и предложение за дисциплинарка срещу бившия районен прокурор на София Невена Зартова
Андрей Цветанов съобщи смразяващи подробности
Какво заяви военният министър за скандала в Пирогов
Или става дума за безцеремонност и бруталност.
Вероятно това е отдавна подготвян атентат, с внимателно подбрано място
Той допълни, че очаква делото срещу Георги Семерджиев да приключи още утре
Според него не би трябвало изобщо да се стига до обвинение срещу обвинител номер 1
Прокуратурата повдига пет обвинения срещу Семерджиев, най-тежкото от които е за причиняване на смърт по непредпазливост
Поздравленията са от Гл. прокуратура в Бамберг и от криминалната служба на Бавария
В концепцията си като кандидат Петко Петков набляга на проблемите на следователите
Следовател се позовава на три извора, че Апостола е бил на 27 г., когато увисва на бесилото
Надежда Куюмджиева-Тодорова, която бе обвинена за хулиганство след употреба на алкохол заради нападение над полицай, се оказва тясно свързана с укрива...
Следователят Иван Христов заяви в ефира на бТВ, че от 2003 година не поддържа никакви взаимоотношения с Димитър Желязков - Митьо Очите. "Никога не съ...
Следователят на Митьо Очите, както стана известен бургаският магистрат Иван Христов, има повдигнато обвинение. Христов ще отговаря за престъпление по...
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе във Висшия съдебен съвет предложения за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност" на двам...
На 19 февруари 2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров изпрати писмо до членовете на Висшия съдебен съвет. В писмото се предлага членовете на ВСС, съо...
София. Висшият съдебен съвет отказа да възстанови на работа следователката от Националната следствена служба (НСлС) Татяна Шарланджиева. На бившата сл...