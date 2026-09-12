Всичко за Дупки

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Депутат пълни дупките на Лом

Депутат пълни дупките на Лом

Депутатът на Реформаторския блок от Монтана доц. Борислав Великов запълни дупките на входа на град Лом, съобщиха от офиса на неговата партия БНД. Дупк...

24 юли | 12:05
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Село иска помощ срещу тирове

Село иска помощ срещу тирове

Петричкото село Кулата скочи срещу преминаването на тежкотоварни камиони по новата улична настилка, тъй като я съсипват. Местните хора искат да се заб...

04 март | 10:50
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