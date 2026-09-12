Министър Шишков разкри дупките в държавата
МРРБ предприема радикални стъпки за справяне с дългогодишното забавяне в инфраструктурното строителство и за защита на публичния финансов ресурс
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МРРБ предприема радикални стъпки за справяне с дългогодишното забавяне в инфраструктурното строителство и за защита на публичния финансов ресурс
Нов прах връща традиционния облик на емблематичния за държавата продукт
Историята на изчезналите „очи“ в Ементала и откритието, което промени всичко
Русия и Казахстан се опитаха да омаловажат причините за катастрофата
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Жители на четири села са готови на бунт заради лошото състояние на отсечката
Това е 81-годишният Георги Иванов от поморийското село Бата
В България има институции, които считат, че са над законите, разгневи се Боил Банов
Прави го за хората, но някой от тях не го разбират и го смятат за луд
Депутатът на Реформаторския блок от Монтана доц. Борислав Великов запълни дупките на входа на град Лом, съобщиха от офиса на неговата партия БНД. Дупк...
В рамките на близо месец второ дело заведено от гражданин загуби община град Добрич и според решението на Районен съд Добрич трябва да изплати на граж...
Агенция „Пътна инфраструктура" продължава да плаща обезщетения на застрахователни компании заради необезопасени дупки на пътя. Последните два случая с...
Мотористите да подават сигнали на 112 за големи дупки на пътя, липсващи капаци на шахти, разлято масло и други проблеми, които могат да застрашат живо...
Петричкото село Кулата скочи срещу преминаването на тежкотоварни камиони по новата улична настилка, тъй като я съсипват. Местните хора искат да се заб...
3D принтер на колела ще може да запълва дупки в плоска повърхност. Изобретението е на учени от Харвардския университет. Устройството е дълго 65 санти...
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 ще продължи и днес. Ремонтит...
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 започна днес. В отсечката, к...
След снега и заледяванията се образуваха над 100 дупки по главен път Е-79 в участъка от Благоевград до отбивката за село Железница. Пукнатините са с р...