Къде изчезна любимата на българите риба?
Цената й се вдигна
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Цената й се вдигна
Пресен чернокоп на рибните пазари в Бургас липсва
Рибарските корабчета вадят по 300 кг на ден
Паламудът избяга в турски води
Черноморският улов е слаб и много по-скъп На даляните в Созопол и Несебър рядко може да се намери пресен чернокоп за 12 лв. С вносна риба от Виетнам...
Ако през годините Балчик се прочу с кафето на пясък, Каварна с мидите от фермата в Дълбока, Бяла е на път да се прослави с уникално печен чернокоп в д...