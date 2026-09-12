Всичко за Иара

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ИАРА се върна край морето

ИАРА се върна край морето

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се завърна в Бургас. Това се случи след продължителни преговори между местната и централната...

26 юни | 18:50
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Борисов върна ИАРА в Бургас

Борисов върна ИАРА в Бургас

Централата на ИАРА се завърна в Бургас, а премиерът Бойко Борисов пристигна лично в морския град, за да присъства на официалното откриване. Лентата на...

18 юни | 15:17
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