Още рокади по върховете. Нови шефове на важни агенции
Решението е на земеделския министър Иван Христанов
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Решението е на земеделския министър Иван Христанов
Те са открити близо до Големия остров
Забраняват улова на калкан в Черно море от 1 април 2016 г. Това съобщиха от пресцентъра на ИАРА. Тази година забранителният режим започва с 15 дни по-...
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се завърна в Бургас. Това се случи след продължителни преговори между местната и централната...
Централата на ИАРА се завърна в Бургас, а премиерът Бойко Борисов пристигна лично в морския град, за да присъства на официалното откриване. Лентата на...
Бракониерският риболов в страната намалява. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията Янчо Янев при официалното откриване на риболовния сезон,...
И браншът настоява ведомството да се премести на морето Европейската комисия иска Агенцията по рибарство и аквакултури да се премести в Бургас, за да...
Благоевград. Инспектори от отдел "Рибарство и контрол" на ИАРА - Благоевград заловиха бракониер, съобщиха от Изпълнителна агенция по рибарство и аквак...
Бургас. Инспектори на ИАРА спипаха бракониери заедно с рибарските им мрежи. При акцията край Поморие във водата са открити 100 броя винтери и 25 кг п...
София. От 14 до 23 май е забранен любителския риболов в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (И...
София. Майдън Сакаджиев е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури със заповед на министъра на земеделие...
София. Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков се разрешава извършването на любителски риболов през тъмната част на денон...