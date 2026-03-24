Още рокади по върховете. Нови шефове на важни агенции

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) са с нови директори от днес.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Иван Христанов за изпълнителен директор на ИАРА е назначен Милен Димитров. Той притежава значителен административен и юридически опит. Професионалната му експертиза ще спомогне за подобряване на работата на Агенцията, както и за осъществяване на конструктивен диалог с бизнеса и неправителствения сектор.

С друга заповед на министъра за изпълнителен директор на ИАЛВ е назначен Николай Паунов, който има опит в законодателната и изпълнителната власт. В професионалния си път е бил сътрудник в Народно събрание на Република България и съветник към Министерски съвет. Неговите управленски умения ще подпомогнат развитието на лозаро-винарския сектор и партньорството с професионалната общност.

Извършена е и промяна в ръководствата на Областните дирекции „Земеделие“ в Ямбол и Силистра. Ръководният пост в Ямбол заема Младенка Делибалтова, а Радко Славов оглавява дирекцията в Силистра.

