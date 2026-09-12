Шефът на ИАЛВ: Да пазим българското вино, то е част от нашата култура
Ще се постарая контролът в сектора да бъде дигитализиран, подчерта Николай Паунов
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Ще се постарая контролът в сектора да бъде дигитализиран, подчерта Николай Паунов
Решението е на земеделския министър Иван Христанов
До края на седмицата ще изплатим 143 млн. лв., каза министър Танева 150 златни отличия за 2015 г. са спечелили българските вина на международни фести...