Шефът на ИАЛВ: Да пазим българското вино, то е част от нашата култура

В Агенцията съм от десетина дни, но от години се занимавам с темите за лозата и виното. Това заяви новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция на лозата и виното Николай Паунов по време на форума на "Стандарт" "Да! На българската храна".

Той заяви, че контролът трябва да е фокусиран върху сивия сектор, защото той изкривява пазара и това води до неустойчивост на бранша.

"Виното е много специфичен автентичен продукт. Той вече е и в културното ни наследство", подчерта Паунов.

И посочи, че и в този аспект контролът трябва да бъде ефективен, за да се пази качеството на българското вино.

"Преди два дни имаше среща с лозаро-винарския бранш в МЗХ, споделиха, че 8 от 10 вина са вносни", каза Паунов.

"Смятам, че слоганът "Да! на българското вино" ни обединява. БГ виното е много качествен продукт. В сложната ситуация трябва да дадем устойчивост на бранша. Има много добри практики - в Англия например културните институти си партнират с местните изби. Това и ние може да го направим. За времето, в което съм в ИАЛВ ще направя всичко възможно, за да бъде контролът в сектора не по-приятен, но по-удобен, производителите да не са ангажирани в писане, а всичко да бъде дигитализирано", заключи Николай Паунов.

