МО с лоша новина за телата на екипажа на потъналия кораб
Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на плавателния съд
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Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на плавателния съд
Работата на специалисти от Военноморските сили по обследване на потъналия кораб продължи и днес
Когато лошите метеорологични условия се подобрят, веднага ще започнат действия по издирването
"Блайт стар" изчезнал внезапно
Най-притеснително е, че не може да се определи състоянието на товара
Екипажът се намира в три спасителни лодки
. Водолазите от Пловдив са открили тялото на младия мъж в автомобила му, който вчера е изхвърчал от пътя и потънал в дълбокия водоем край оръжейната „...
Сеул. Капитанът на потъналия южнокорейски ферибот бе обвинен в непредумишлено убийство, обявиха властите в Сеул. Ли Джун-Сук е обвинен за напускането...
Пекин. Китайски товарен кораб се е сблъскал с друг край бреговете на Китай. Това съобщи АФП. И уточни, че 12 души от екипажа са в неизвестност. Инцид...
Сеул. Броят на загиналите от потъналия край бреговете на Южна Корея ферибот достигна 210 души, съобщава CNN. Съдбата на още 92-ма остава неясна и все...
Сеул. Премиерът на Южна Корея Чун Хон Уон подаде оставката си, вследствие на критиките след инцидента, при който ферибот потъна на 16 април и взе стот...
След като задържаха още 4 членове на екипажа на южнокорейския ферибот "Севол", който потъна на 16 април на 100 км от южнокорейското крайбрежие, вече в...
Рим. Тридесет и осем тела са извадени от водолази от корпуса на потъналия бежански кораб край остров Лампедуза, предаде Би Би Си. Едва късно в понеде...
Русе. В Русе започна източването на горивото от потъналия в лимана кораб. Цистерна с вместимост от 18 хиляди литра пристигна на брега. Корабът потъна...