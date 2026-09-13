ВМРО протестираха пред турското посолство
Настояват турският външен министър Мевлют Чавушоглу да се извини
Следете всички новини, анализи и коментари за Турско Посолство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Настояват турският външен министър Мевлют Чавушоглу да се извини
Лидерът на македонската опозиция Зоран Заев (в средата) отнесе доста обиди от приближен на премиера Груевски журналист
Нямаме официална позиция. Това заявиха от пресслужбата на турското посолство в София пред журналист на в. "Стандарт" в отговор на въпроса дали появило...
Изключеният от ДПС Лютви Местан призна, че се е крил два дни в резиденцията на турския посланик. Той се оправда за действията си с притеснения за сигу...
Първа версия за необичайно дългия престой на Лютви Местан в турското посолство излезе наяве. Той е занесъл там договорите с Полша за ремонта на нашите...
София. Няма да бъде подведен под отговорност 35-годишният Марчо Жеков, който се вряза с кола в сградата на Турското посолство, тъй като страда от псих...
Прокуратурата е започнала разследване по случая