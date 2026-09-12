Невиждана опашка в София! Знакова причина СНИМКИ
Френската резиденция отвори врати
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Френската резиденция отвори врати
Организират конкурс за най-добри проекти на общините Посланикът на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с председателя на Общински съв...
България също е съпричастна към трагедията в Париж. Десетки столичани отидоха пред френското посолство в София, за да оставят цветя и да се помолят за...
София. Пред френското посолство в София и днес ще има бдение в памет на жертвите от атентата в Париж. Посланик Ксавие дьо Кабан помоли всеки, който мо...
Варна. Екип на телевизията на Атака – Алфа, отново предизвика скандал с френското културно аташе Стефани Дюмортие. Журналистите се опитали да нахлуят...
София. Контрапротестът в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски днес се проведе на ново място. Той бе с начален час 10.00 пред посолството на...