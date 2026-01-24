Невиждана опашка в София! Знакова причина СНИМКИ

Невиждана от 90-те години на миналия век опашка се изви в София. Десетки българи чакаха ред, за да влязат в резиденцията на френския посланик на ул. "Оборище" 29 в центъра на столицата.

Днес резиденцията отвори врати за посетители.

Събитието се организира символично през първия уикенд, следващ 19 януари. Това е датата, на която през 1989 година се е състояла прочутата закуска в трапезарията на резиденцията, организирана от президента на Френската република Франсоа Митеран в чест на редица български дейци, дисидентски настроени спрямо управляващия по това време комунистически режим.

Резиденцията отвътре

Посетителите можеха да видят богатия интериор на този аристократичен дом в необароков стил, построен през 1929 г. по поръчка на един от най-заможните хора в България по това време, известния Ангел Куюмджийски – банкер, следвал в Сорбоната, който е живял в него със семейството си до 1936 г. Това е годината, в която Франция придобива сградата, за да я превърне в своята дипломатическа легация.

Престижен и представителен дом на френската дипломация в България, резиденцията съдържа богата колекция от порцелан, произведен от прочутата Севърска манифактура, както и произведения на изкуството, предоставени от френското държавно учреждение „Mobilier National de France“, включително творби на известни съвременни художници като Готфрид Хонегер и Клод Виала. Тази изискана вътрешна украса блести сред запазените в оригиналния им вид дървени ламперии и мраморни камини, които красят стените на великолепната градска къща.

Историческата закуска

Митеран пристига в България по покана на Тодор Живков — първото посещение на френски държавен глава у нас. Освен официалните срещи, той настоява да разговаря с представители на зараждащото се гражданско общество. Така се ражда идеята за „закуската“ — среща, която ще се превърне в символ на европейската солидарност към българските гласове на промяната.

На закуската присъстват бъдещият президент д-р Жельо Желев, поетесата Блага Димитрова, впоследствие втори вицепрезидент на България и знаковият писател-сатирик Радой Ралин. Срещата е един от ключовите моменти за свалянето на комунистическия режим в България през есента на същата година, допринасяйки за утвърждаването на опонентите на режима.

