Всичко за Марш

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Кървав марш в Анкара (ОБЗОР)

Кървав марш в Анкара (ОБЗОР)

Най-малко 86 души загинаха при две експлозии на прокюрдска демонстрация Три седмици преди изборите в Турция кървав атентат хвърли в ужас Анкара. Най-...

10 октомври | 19:35
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Демаршът на Анкара

Демаршът на Анкара

Преселението не е само от Близкия изток към Европа, но и към Сирия. Преди около 10 дни бунтовниците превзеха военното летище Абу Духур, единствената т...

15 септември | 22:00
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