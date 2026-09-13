Всичко за Пенсионно Осигуряване

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Capital PLC United купува "Доверие"

Capital PLC United купува "Доверие"

София. Собственикът на 92% от капитала на българския пенсионен фонд "Доверие" - австрийската застрахователна компания "Виена иншурънс груп", обяви, че...

15 юли | 20:35
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