Клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване могат да избират подфонд с различен инвестиционен профил
Срокът за избор е от 01.09. до 30.11. 2026 г.
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Срокът за избор е от 01.09. до 30.11. 2026 г.
Хората имат три месеца да решат, но изборът не е задължителен и натрупаните средства не се губят
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
Причината е, че българинът не заделя достатъчно пари за старост
Сайтът бе представен пред българската общественост през 2015 г.
Дружеството може да се похвали с над 403 хиляди доволни клиенти и над 2 млрд. лева управлявани нетни активи в пенсионните фондове
Моментът е кризисен, но в дългосрочен план парите в пенсионните фондове са защитени
Режат възможността да инвестират в свързани компании По-строги правила за инвестиции на натрупаните средства в частните пенсионни фондове ще бъдат въ...
Едва около 3% от парите ни се инвестират в имоти
София. Собственикът на 92% от капитала на българския пенсионен фонд "Доверие" - австрийската застрахователна компания "Виена иншурънс груп", обяви, че...
София. Пенсионноосигурителната компания "Доверие" може да има нов собственик, потвърди пред "Стандарт" председателят на УС на дружеството Даниела Петк...