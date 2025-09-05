Голям капан с пенсиите? Дебне стотици хиляди

Голям капан с пенсиите дебне българите. Причината е, че те не заделят достатъчно пари за старост
В България темата за пенсиите продължава да бъде източник на тревога и несигурност. Докато мнозина се надяват, че държавната система ще ги подкрепи на старини, реалността рисува съвсем различна картина — такава, в която бъдещите пенсионери рискуват да живеят под прага на бедността.
Един стълб не стига: защо НОИ не е достатъчен
- Държавната пенсионна система е в хроничен дефицит.
- Демографските тенденции са неблагоприятни — населението застарява, а работещите намаляват.
- Прогнозите сочат, че след 15–20 години съотношението между работещи и пенсионери може да достигне критичното 1:1.
Това означава, че бъдещите пенсии ще бъдат значително по-ниски от настоящите доходи. Например:
|Показател
|Стойност
|Средна пенсия
|~928 лв.
|Минимална пенсия
|~600 лв.
|Средна заплата
|~2200 лв.
|Заместваемост
|~40% (целта в развитите страни: 60–70%)
Човек с днешна заплата от 3000 лв. може да очаква пенсия от около 1200 лв. — и то след десетилетия инфлация.
Къде е капанът?
Въпреки че вторият и третият стълб на пенсионната система — задължителните и доброволните фондове — управляват над 20 млрд. лв., малцина българи внасят допълнително. Причините:
- 60% от хората нямат никакви дългосрочни спестявания.
- Мнозина държат парите си на депозити с лихви под 2%, което води до "тиха загуба" заради инфлацията.
Скритата възможност: инвестиции и време
Финансовите експерти подчертават силата на дългосрочните инвестиции. Ето какво показва един прост пример:
- Ако 30-годишен инвестира 300 лв./месечно в ETF-и със средна доходност от 7%, до 65 г. ще натрупа около 850 000 лв.
- Това би осигурило доход от 2800 лв./месечно — над два пъти повече от очакваната държавна пенсия.
Времето е по-важно от сумата:
|Начало на инвестиция
|Вноска/месец
|Натрупана сума на 65 г.
|На 25 г.
|200 лв.
|~500 000 лв.
|На 45 г.
|500 лв.
|~240 000 лв.
Какво може да се направи?
- Втори и трети стълб: Използване на данъчни облекчения и ефекта на сложната лихва.
- Инвестиции: Взаимни фондове, ETF-и, дивидентни акции.
- Недвижими имоти: Традиционен актив, но с рискове — поддръжка, демографски спад.
Изборът е личен
Българите имат избор — да оставят бъдещето си в ръцете на НОИ или да поемат лична отговорност. Пенсионирането не е въпрос на възраст. То е въпрос на подготовка.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com