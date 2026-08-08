Глиган влезе в метрото в Будапеща. Случи се най-неочакваното   

Глиган в метрото? Не е виц, а ужас, който изживяха пътници в унгарската столица, които не можаха да повярват как в един от вагоните необезпокоявано се качило огромното животно.

Това съобщи унгарският новинарски портал portfolio.hu.

Първоначално 60-килограмовата дива свиня е била забелязано в пекарна близо до метростанция срещу парламента на страната.

Остава загадка защо никой не е сигнализирал полицията.

След това глиганът спокойно слязъл до перона на станция "Площад Лайош Кошут" по един от неработещите ескалатори.

Полицай от транспортната полиция го забелязал и светкавично уведомил машиниста, който трябвало минута по-късно да пристигне на гарата.

Пътниците на платформата започнали да ги евакуират, но в това време влакът пристигнал и глиганът за кратко се качил в един от вагоните.

Никой от пътниците не бил ранен, защото животното решило да напусне спрелия влак, слязло по сервизната стълба до релсите, пропълзяло между тях и се скрило под влака.

Пътниците започнали да ги евакуират, а гарата била отцепена, докато служители от службата за управление на бедствията най-накрая хванали глигана.

Пристигналият на мястото ветеринарен лекар установил, че животното е ранено.

Как е попаднало в оживеното място край метростанцията, все още не е ясно.