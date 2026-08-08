Глиган влезе в метрото в Будапеща. Случи се най-неочакваното   

Глиган в метрото? Не е виц, а ужас, който изживяха пътници в унгарската столица, които не можаха да повярват как в един от вагоните необезпокоявано се качило огромното животно.
Това съобщи унгарският новинарски портал portfolio.hu.
Първоначално 60-килограмовата дива свиня е била забелязано в пекарна близо до метростанция срещу парламента на страната.
Остава загадка защо никой не е сигнализирал полицията.
След това глиганът спокойно слязъл до перона на станция "Площад Лайош Кошут" по един от неработещите ескалатори.
Полицай от транспортната полиция го забелязал и светкавично уведомил машиниста, който трябвало минута по-късно да пристигне на гарата.
Пътниците на платформата започнали да ги евакуират, но в това време влакът пристигнал и глиганът за кратко се качил в един от вагоните.
Никой от пътниците не бил ранен, защото животното решило да напусне спрелия влак, слязло по сервизната стълба до релсите, пропълзяло между тях и се скрило под влака.
Пътниците започнали да ги евакуират, а гарата била отцепена, докато служители от службата за управление на бедствията най-накрая хванали глигана.
Пристигналият на мястото ветеринарен лекар установил, че животното е ранено.
Как е попаднало в оживеното място край метростанцията, все още не е ясно.