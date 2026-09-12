Отиде си огромна легенда на световното кино
Почина Жан Луи Трентинян
Следете всички новини, анализи и коментари за Френско Кино. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Почина Жан Луи Трентинян
Животът на голямата актриса е белязан с драми - на 3 г. пада в камината, на 71 й ампутират крака
Гледаме за пети път френски екранни хитове в рамките на Киноманията в НДК. В София, Варна и Пловдив ще се завъртят 9 заглавия - за първи път в Българи...