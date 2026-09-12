Пловдив разговаря с Юз Алешковски
Юз Алешковски
Следете всички новини, анализи и коментари за Мишел Уелбек. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Юз Алешковски
Доскоро Мишел Уелбек стоеше на рафта с етикета "скандален писател". Атентатите срещу "Шарли Ебдо" обаче го превърнаха едва ли не в пророк. Джихадистит...
Мишел Уелбек още в началото на годината даде ясен знак, че до нейния финал отново ще бъде в устата на критиците и анализаторите - не че някога е излиз...
Моят атеизъм не успя да оцелее след толкова много смърт, казва световноизвестният писател Мишел Уелбек Мишел Уелбек потъна в траур след смъртта на ка...
Авторът на "Елементарните частици" разбуни духовете