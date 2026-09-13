Вълна от случаи на насилие над деца разтърси училищата в Париж
Родители и помощник учители в схватка
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Родители и помощник учители в схватка
Джей Зи нарече обвиненията „толкова отвратителни по своята същност"
Адвокатите на Дейвид Копърфийлд казват, че обвиненията са „не само напълно неверни, но и напълно неправдоподобни“
Даниел Александров твърди, че всичко започва с развода му
Директорката на IV помощно училище ще получи предупреждение за уволнение от дисциплинарната комисия към Министерството на образованието след случая с...
Напил се и примамил детето след училище край язовир Кърджали. Нова трагедия с гавра с дете разтърси България. 8-годишно момиченце е било причакано сл...
Ватикан. Ватиканът постави под домашен арест бившия си посланик в Доминиканската република Йозеф Весоловски заради обвинения за сексуално малтретиране...
Близо 120 млн. момичета по света или всяко десето момиче е станало жертва на изнасилване или е било подложено на сексуално насилие преди 20-годишна въ...
Започнаха изборите за ЕП във Великобритания и Холандия Кандидат за кмет от британската Партия на независимостта на Найджъл Фараж, известен с реторика...
Кейптаун. Една на всеки 14 жени е била жертва на сексуално посегателство, показна проучване на научното списание Lancet в 56 държави. 7,2% от жените п...
Париж. Бившият шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан ще бъде съден по обвинения за сводничество във връзка с предполагаема организация з...
Актрисата иска лидерите да обърнат внимание на сексуалното насилие при военните конфликти