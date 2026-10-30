Канада челно се сблъска с Европейския съюз. Ето къде е заровено кучето

Споровете относно защитата на традиционните европейски сирена се превърнаха в една от пречките пред пълното ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) между Европейския съюз и Канада, преговорите по които приключиха преди повече от десетилетие.

Това се случва на фона на четирите държави от ЕС, които не са съгласни и с асоциирането на Канада към ЕС. Това са Франция, Германия, Италия и Гърция.

Търговският спор между двата континента възникна поради изключенията, предвидени в споразумението, които позволяваха на някои производители в Канада да продължат да използват имената на традиционните европейски сирена.

В тази връзка Кипър се противопостави на споразумението заради халуми, Гърция заради фета, Италия заради горгонзола, фонтина, азиаго и пармезан.

В Италия се опасяват, че използването на името "пармезан" от канадските производители ще отслаби защитата на традиционното сирене Пармиджано реджано.

Девет държави от ЕС отказват да ратифицират споразумението с Канада , докато в момента върви срещата на върха между ЕС-Канада в Монреал. Там участниците обсъждат по-нататъшното развитие на търговските и икономически отношения.