Карни спечели голямата битка за Алберта. Канада остава единна

Канада празнува убедителна победа на националното единство след историческо гласуване в богатата на петрол провинция Алберта. Близо 76,5% от избирателите отхвърлиха предложението да започне процедура за бъдещ референдум за независимост, сочат прогнозните резултати на канадската обществена радио-телевизионна корпорация Си Би Си.

Привържениците на отделянето получиха едва 23,5% от гласовете, въпреки активната си кампания и интереса към каузата им от влиятелни фигури в САЩ. Резултатът е голяма политическа победа за премиера Марк Карни, който лично се включи в битката за запазване на страната, съобщават световните агенции.

Триумф за канадското единство

Избирателите в Алберта дадоха категоричен отговор на въпроса за бъдещето на провинцията, която притежава едни от най-големите петролни запаси в света.

Гласуването не беше пряк референдум за независимост, а допитване дали да започне конституционна процедура за организиране на последващ, задължителен референдум за отделяне от Канада.

Според предварителните резултати над три четвърти от гласувалите избраха Алберта да остане част от канадската федерация.

Разликата между двата лагера надхвърля 50 процентни пункта и потвърждава социологическите проучвания, които от месеци показваха, че подкрепата за сепаратистите остава под 25%.

Окончателните официални резултати предстои да бъдат обявени от избирателните власти.

Канада заслужава да се борим за нея

Премиерът Марк Карни, който е израснал в Алберта, превърна защитата на националното единство в една от основните си политически каузи.

Миналата седмица той предприе обиколка на провинцията и призова гражданите да се противопоставят на плановете за отделяне. „Канада заслужава да се борим за нея. Гласувайте за Канада“, заяви Карни и в навечерието на допитването.

Посланието му беше насочено към избирателите, които се тревожат за бъдещето на федерацията на фона на икономическите и политическите противоречия между Алберта и централните власти в Отава.

Премиерът заложи и на конкретни икономически мерки за подобряване на отношенията с богатата провинция, включително ускоряване на стратегически енергийни проекти.

Сепаратистите имаха влиятелни приятели в САЩ

През последните години движението за независимост на Алберта привлече вниманието на американската администрация и на някои от най-влиятелните й поддръжници.

Президентът Доналд Тръмп неведнъж е отправял заплахи за анексиране на Канада, а негови съюзници са проявявали интерес към сепаратистките настроения в западната канадска провинция.

Американският министър на финансите Скот Бесънт определи Алберта като „естествен партньор“ на САЩ.

Представители на движението за независимост дори бяха приети в Държавния департамент във Вашингтон, което привлече допълнително внимание към техните искания.

В началото на октомври милиардерът Илон Мъск също изрази подкрепа за идеята провинцията да се отдели от Канада.

Въпреки това убедителното мнозинство от гласувалите избра запазването на връзката с Отава.

Петролът беше в сърцето на спора

Алберта е икономически изключително важна за Канада заради огромните си енергийни ресурси. Провинцията разполага с четвъртите по големина доказани петролни запаси в света, като значителна част от тях са съсредоточени в нефтените пясъци.

Именно управлението на тези богатства се превърна в един от основните аргументи на привържениците на независимостта.

Според сепаратистите федералните власти дълго време са ограничавали развитието на петролната индустрия чрез екологичните регулации, особено при управлението на бившия премиер Джъстин Трюдо.

Марк Карни избра различен подход. Той сближи позициите си с правителството на Алберта и подкрепи ускоряването на проекта за нов петролопровод към тихоокеанското крайбрежие.

Съоръжението трябва да позволи на канадския петрол да достига по-лесно до азиатските пазари.

Проектът е част от икономическата стратегия на Карни за намаляване на зависимостта на Канада от Съединените щати.

Премиерката на Алберта пое голям политически риск

До преди няколко години движението за отделяне на Алберта имаше сравнително ограничено политическо влияние.

Постепенно обаче то успя да привлече повече привърженици и през май събра необходимите подписи за иницииране на референдум за независимост.

Местен съд отмени инициативата по конституционни съображения.

Тогава консервативната премиерка на провинцията Даниел Смит реши да организира собствено допитване.

Самата тя се противопоставя на независимостта, но в нейната партия има и привърженици на отделянето.

Решението й беше определено от политически анализатори като риск, напомнящ за действията на британското правителство, което през 2016 г. организира референдума за Брекзит.

В Алберта обаче избирателите категорично предпочетоха да запазят сегашния държавен статут на провинцията.

След Алберта погледите се насочват към Квебек

Голямата победа на Марк Карни идва в момент, когато Канада е изправена и пред други предизвикателства, свързани със сепаратистките настроения.

В преобладаващо френскоговорящата провинция Квебек движението за независимост продължава да има значително политическо влияние.

Привържениците на отделянето там подновиха обещанията си за организиране на нов референдум.

Квебек вече е преживял две подобни допитвания - през 1980 и 1995 г., когато избирателите отхвърлиха независимостта. При второто гласуване разликата между двата лагера беше изключително малка.

Сега Карни ще трябва да се справя с тази политическа тема, след като запазването на Алберта в състава на Канада получи толкова категорична подкрепа от избирателите.