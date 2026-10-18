Трагедия във военна база в Канада. Има загинали

Тежка трагедия разтърси Канада, след като сериозен инцидент в една от най-големите военни бази на страната предизвика огромен пожар, който се разпространи извън пределите й. Има загинали и ранени, потвърди министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти, без да уточни броя на жертвите.

Бедствието се разигра в събота във военната база Уейнрайт в провинция Албърта, на около 210 километра от Едмънтън, съобщава Си Ен Ен. Силният вятър разнесе пламъците към околните райони и наложи мащабна спасителна операция с участието на пожарникари, армията и полицията.

Пламъците преминаха оградата на базата

Сигналът за извънредната ситуация е постъпил в Кралската канадска конна полиция около 16 часа местно време. Според общинските власти пожарът се е разпространил изключително бързо заради силните ветрове, които са затруднили усилията за овладяването му.

Огънят е преминал през оградата на военната база и е навлязъл в съседния общински район. На място са изпратени противопожарни екипи от няколко населени места, които са съсредоточили усилията си върху защитата на жилищата, сградите и критичната инфраструктура.

Властите са призовали местните жители да избягват опасната зона и да оставят пътищата свободни за спасителните автомобили. Към момента на последните официални съобщения не е била издадена заповед за евакуация.

Жителите са предупредени също да не посещават медицинския център в Уейнрайт, освен при неотложна необходимост, за да не затрудняват оказването на помощ на пострадалите.

Военният министър: Не помня подобна трагедия

Министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти направи извънредно изявление, в което потвърди тежките последици от случилото се.

По думите му инцидентът е причинил смъртта и нараняването на хора, но точните данни все още не могат да бъдат оповестени. Той определи обстановката като изключително сложна и деликатна.

Макгинти призна, че не си спомня подобна трагедия в близкото минало. Той подчерта, че канадските въоръжени сили, полицията и местните власти работят съвместно за овладяване на ситуацията и изясняване на обстоятелствата.

Засега не е установено публично какво е предизвикало първоначалния инцидент и последвалия пожар. Няма официално потвърждение дали трагедията е свързана с провеждането на военно учение или друга дейност на територията на базата.

Премиерът Карни с извънредна реакция

Канадският министър-председател Марк Карни също потвърди трагедията, като обяви, че правителството поддържа постоянна връзка с властите в Албърта.

Той изрази съпричастност към засегнатите военнослужещи и техните семейства и увери, че федералните институции работят за мобилизирането на необходимата помощ.

Премиерът на Албърта Даниел Смит определи случилото се като тежък и трагичен пожар, засегнал множество военнослужещи. Тя съобщи, че провинциалното правителство координира действията си със службите за спешна помощ и федералните власти.

Лидерът на канадската опозиция Пиер Поалиевр също разговаря с Карни и военния министър. Той благодари на спасителните екипи и призова хората в района да спазват указанията на властите.

Една от най-важните военни бази в страната

Военната база Уейнрайт е сред най-натоварените учебни центрове на канадската армия. Тя се намира в източната част на провинция Албърта и играе ключова роля в подготовката на сухопътните сили.

На територията й се намират Центърът за маневрена подготовка на канадската армия и учебният център на Трета канадска дивизия. Там се провеждат мащабни полеви учения, предназначени да подготвят военнослужещите за реални бойни условия.

Значението на базата прави инцидента особено тежък за въоръжените сили на страната. Освен непосредствените човешки загуби властите трябва да установят и размерите на щетите върху военната инфраструктура.

Пожарът затвори и избирателна секция

Извънредната ситуация засегна и подготовката за предстоящото гласуване в Албърта. Провинциалната избирателна администрация съобщи, че заради разпространяващия се пожар е затворен пунктът за предварително гласуване в Уейнрайт.

Решението е взето, след като пламъците са преминали границите на военния обект и са създали опасност за околния район.

Разследването на трагедията се извършва с участието на Кралската канадска конна полиция и военните власти. Към момента причината за инцидента, точният брой на загиналите и ранените и мащабът на материалните щети остават неуточнени.