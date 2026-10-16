Опасност от разцепление на Канада. Премиерът предупреди за намеса отвън

Канада е изправена пред едно от най-сериозните изпитания за националното си единство от десетилетия. В понеделник, 19 октомври, жителите на богатата на петрол провинция Алберта ще гласуват на референдум, който може да постави началото на процедура за отделянето й от страната. Канадският премиер Марк Карни отправи тревожно предупреждение, че външни сили се опитват да разединят държавата, за да я поставят под свой контрол. Изявлението му идва на фона на продължаващото търговско напрежение със САЩ и нарастващата подкрепа за сепаратистките движения.

Искат да ни разединят, за да ни контролират

Пред около 5000 души на митинг в Калгари премиерът призова жителите на Алберта да помислят внимателно за последиците от предстоящото гласуване. „Този референдум се провежда във възможно най-неподходящия момент. Светът става все по-опасен и разделен. Някои извън нашите граници се опитват да ни разединят, за да ни поставят под свой контрол“, заяви Карни, цитиран от Асошиейтед прес.

Той предупреди, че дори вотът да не доведе непосредствено до отделяне, може да предизвика дълбоко разделение и продължителна политическа несигурност.

Канадският премиер призна, че много жители на Алберта имат основателни претенции към политиката на федералното правителство. Според него обаче тези проблеми трябва да бъдат решавани чрез преговори и сътрудничество, а не чрез процес, който може да постави под въпрос единството на държавата.

Предупреждението идва на фона на напрежението със САЩ

Макар да не назова изрично Съединените щати, думите на Карни бяха възприети в контекста на търговските конфликти между Отава и Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп неведнъж е говорил за възможността Канада да стане 51-вият щат на САЩ. Изявленията му, заедно с наложените търговски ограничения, предизвикаха остри реакции сред канадските политически лидери.

Алберта има особено значение за икономиката на страната заради огромните си петролни и газови ресурси. Именно управлението на енергийните богатства, разпределението на приходите и отношенията с федералното правителство са сред основните причини за недоволството на част от населението.

Поддръжниците на независимостта твърдят, че провинцията би могла сама да определя икономическата и енергийната си политика, без да бъде ограничавана от решенията на Отава.

Какво точно ще решават жителите на Алберта

Гласуването на 19 октомври няма да бъде пряк референдум за независимост. Избирателите трябва да посочат дали Алберта да остане провинция на Канада, или местното правителство да започне необходимата конституционна процедура за провеждане на бъдещ референдум за отделяне.

Дори надделяването на втория вариант няма автоматично да означава независимост. Ще бъдат необходими допълнителни правни стъпки, преговори с федералните власти и съобразяване с канадската конституция.

Особено важен остава въпросът за правата на коренните народи и действието на историческите договори, които не могат да бъдат пренебрегнати при евентуална промяна на статута на провинцията.

Дори премиерът на Алберта е против отделянето

Интересното е, че премиерът на Алберта Даниел Смит, която свика референдума, също подкрепя оставането на провинцията в Канада.

Тя обаче настоява гражданите сами да определят бъдещето си и смята, че гласуването може да даде по-ясна представа за обществените нагласи.

Сепаратистките организации от своя страна разглеждат референдума като възможност да засилят позициите си в отношенията с федералното правителство.

Историята на Канада вече познава подобни изпитания. Провинция Квебек проведе два референдума за независимост - през 1980 и 1995 г., като и двата завършиха с отхвърляне на отделянето.

Предварителното гласуване в Алберта продължава до събота, 17 октомври, а основният вот е насрочен за понеделник, 19 октомври. Резултатите ще покажат дали една от икономически най-важните канадски провинции ще избере да запази досегашния си статут, или ще поиска да започне дълга процедура за евентуална независимост.